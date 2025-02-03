В Азербайджане вносится изменение в закон о медстраховании

Будет упрощен процесс подачи заявлений на прохождение квалифицированных медицинских обследований застрахованными лицами без применения суммы софинансирования независимо от административно-территориальной единицы..

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О медицинском страховании", которая обсуждалась сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Законом Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" предусмотрена сумма софинансирования убытков или ущерба, возникших в результате страхового случая, не покрываемая обязательным медицинским страхованием и выплачиваемая страхователем.

Так, в частях, относящихся к сумме софинансирования, установленной статьей 16-4.4-1 указанного закона, застрахованный в соответствии со статьями 15-28.3 и 15-28.4 закона, не прибегая к первичной медико-санитарной помощи, непосредственно пользуясь амбулаторно-поликлиническими, лабораторными, функционально-диагностическими медицинскими услугами, или в рамках обязательного медицинского страхования при обращении в государственное медицинское учреждение, расположенное за пределами медицинского территориального подразделения, куда он направлен с целью использования медицинских услуг, должен оплатить сумму софинансирования.

В разделе 10 "Пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию", утвержденного постановлением Кабинета министров № 5 от 10 января 2020 года, указаны случаи применения суммы софинансирования. Определение по пакету услуг ОМС обстоятельств, при которых государственное медицинское учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, имеет право на выдачу направления, также приведет к точному исполнению финансовых отношений.

В то же время статьей 16-4.5 закона предусматривается, что сбор страховых взносов по другим страхователям, предусмотренным статьей 15-2.2.4 настоящего закона, начинается с 1 января 2025 года.

Принимая во внимание вышесказанное, в целях обеспечения уровня удовлетворенности с применением обязательного медицинского страхования, а также принятия необходимых мер по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, усилению социальной защиты чувствительных слоев населения, в статьи 16-4.4-1 и 16-4.5 закона "О медицинском страховании" внесены соответствующие изменения, предусматривающие предоставление софинансирования, а также считается целесообразной реализация статей 15-10.1.5 и 15-28.3 данного закона с 1 января 2026 года.

Кроме того, с отменой статьи 15-28.4 будет сделан шаг в направлении упрощения процесса обращения за медицинской помощью за счет средств обязательного медицинского страхования без применения суммы софинансирования независимо от административно-территориальной единицы для обследования застрахованных квалифицированными врачами.

Законопроект был принят в первом чтении.