Временные перебои с водоснабжением в трех районах Баку

В некоторых районах Баку временно приостановят водоснабжение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

В связи с проведением строительных, восстановительных и реконструкционных работ на магистральном водопроводе, будет временно приостановлено водоснабжение части Сабаильского, Насиминского и Ясамальского районов города Баку.

Работы начнутся 5 февраля в 10:00 и завершатся 6 февраля в 07:00.

После этого водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.