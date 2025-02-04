https://news.day.az/society/1727664.html Временные перебои с водоснабжением в трех районах Баку В некоторых районах Баку временно приостановят водоснабжение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Временные перебои с водоснабжением в трех районах Баку
В некоторых районах Баку временно приостановят водоснабжение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
В связи с проведением строительных, восстановительных и реконструкционных работ на магистральном водопроводе, будет временно приостановлено водоснабжение части Сабаильского, Насиминского и Ясамальского районов города Баку.
Работы начнутся 5 февраля в 10:00 и завершатся 6 февраля в 07:00.
После этого водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.
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