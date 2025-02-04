Гидравлика самолета Azerbaijan Airlines пострадала от удара ПВО

Удар ПВО перебил гидравлику самолета AZAL, который потерпел крушение 25 декабря 2024 года близ Актау.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом свидетельствуют данные, приведенные в предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы, опубликованном министерством транспорта Казахстана.

В отчете представлены снимки о предварительных причинах аварии борта AZAL, на которых четко видны перебитые осколками ПВО гидравлические системы.

Именно из-за этого борт потерял рулевое управление, и экипаж, регулируя тягу двигателей, пытался дотянуть до Актау. Этот манёвр оставался единственной возможностью хоть частично контролировать повреждённый самолёт.