Названо количество раскрытых преступлений за сутки

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 57 преступлений, зарегистрированных за этот период, а также 12 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 77 человек, находящихся в розыске, включая 57 человек, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 38 преступлений, связанных с наркотиками, а также 14 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 63 подозреваемых.