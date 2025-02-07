https://news.day.az/society/1728508.html Еще один шехид I Карабахской войны захоронен в Евлахе - ФОТО 7 февраля останки Мамедова Тарлана Фикрет оглу, считающегося пропавшим без вести в I Карабахской войне, были захоронены на Аллее шехидов города Евлах. Как сообщает Day.Az, в церемонии приняли участие родственники шехида, участники войны, представители общественности и жители района.
Еще один шехид I Карабахской войны захоронен в Евлахе - ФОТО
7 февраля останки Мамедова Тарлана Фикрет оглу, считающегося пропавшим без вести в I Карабахской войне, были захоронены на Аллее шехидов города Евлах.
Как сообщает Day.Az, в церемонии приняли участие родственники шехида, участники войны, представители общественности и жители района.
Военный оркестр исполнил Государственный гимн, прозвучали оружейные залпы.
Отметим, что Тарлан Фикрет оглу Мамедов родился в 1975 году в поселке Аран Евлахского района. Он считался пропавшим без вести в боях за село Ашагы Абулраманлы Физулинского района.
Ранее мы сообщали о похоронах другого шехида первой Карабахской войны.
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