В Джебраиле похоронен шехид первой Карабахской войны

Преданы земле опознанные спустя 31 год останки шехида Гулиева Мушфига Ибрагим оглу, считавшегося пропавшим без вести в первой Карабахской войне.

Как сообщает Day.Az, останки шехида были доставлены в село Хоровлу Джебраильского района, где он родился и вырос.

Была проведена церемония прощания с шехидом, совершена заупокойная молитва, прочитаны молитвы за упокой душ наших шехидов.

В церемонии, наряду с членами семьи шехида, приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, представители исполнительной власти Джебраильского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники войны, представители общественности.

Останки шехида были захоронены под оружейные залпы.

Отметим, что Гулиев Мушфиг Ибрагим оглу родился в 1971 году в селе Хоровлу Джебраильского района. Во время первой Карабахской войны добровольцем ушел на фронт. Пропал без вести в ходе боев за село Махмудлу Джебраильского района. Спустя 32 года останки Мушфига Гулиева были идентифицированы и перезахоронены в освобожденном от оккупации родном селе.