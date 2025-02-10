https://news.day.az/society/1729063.html В этом районе приостановят подачу газа - предупреждение 10 февраля с 10:00 в Насиминском районе планируется приостановка подачи газа с целью подключения газопровода к источнику. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ПО "Азеригаз".
В этом районе приостановят подачу газа - предупреждение
10 февраля с 10:00 в Насиминском районе планируется приостановка подачи газа с целью подключения газопровода к источнику.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ПО "Азеригаз".
На время ремонтно-монтажных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих на улицах Дж.Мамедгулузаде, Г.Алескерова, Г.Сарабского, А.Гурбанова, братьев Мардановых, Н.Везирова, М.Санани, А.Саххата, Н.Юсифбейли, И.Исмаилова, на территории Азербайджанского государственного медицинского университета и Клинического медцентра № 1.
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