В Агдаше раскрыта серия преступлений

В Агдаше в связи с поступившей в полицию информацией по подозрению в краже задержаны ранее судимые 34-летний Эльджан Мусаев и 29-летний Араз Мансыров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана,

В ходе допроса задержанные признались, что сбыли украденных животных в один из бакинских ресторанов. Расследования установлено, что Э.Мусаев разыскивался за аналогичное деяние, совершенное им в Гедабейском районе.

В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Агдашском районе также задержаны 5 человек - Агшин Азизов, Хафиз Пашаев, Намиг Абидов, Тарлан Микаилов и Мушвиг Ибрагимов, у которых обнаружено около 2 кг марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.