В одном из районов Азербайджана изъята крупная партия наркотиков

В Бейлагане у пяти задержанных обнаружено 9 килограммов наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полицейские задержали ранее судимого Фаига Гасымова, у которого обнаружили 8 килограммов марихуаны.

Помимо него, в рамках других операций были задержаны еще четверо подозреваемых - Ширзад Алышов, Ширхан Гулиев, Агиль Мирзаев и Джейхун Джафаров.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, а в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.