https://news.day.az/society/1729626.html В одном из районов Азербайджана изъята крупная партия наркотиков - ВИДЕО В Бейлагане у пяти задержанных обнаружено 9 килограммов наркотиков. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ходе оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полицейские задержали ранее судимого Фаига Гасымова, у которого обнаружили 8 килограммов марихуаны.
В одном из районов Азербайджана изъята крупная партия наркотиков - ВИДЕО
В Бейлагане у пяти задержанных обнаружено 9 килограммов наркотиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ходе оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полицейские задержали ранее судимого Фаига Гасымова, у которого обнаружили 8 килограммов марихуаны.
Помимо него, в рамках других операций были задержаны еще четверо подозреваемых - Ширзад Алышов, Ширхан Гулиев, Агиль Мирзаев и Джейхун Джафаров.
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, а в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
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