15-16 февраля в Баку пройдет ярмарка "Из села в город", проводимая ОАО Aqrar Tədarük və Təchizat при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Day.Az, на ярмарке, которая пройдет по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5, более 50 фермеров из 20 регионов смогут реализовать свыше 150 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Основной целью проведения ярмарки является создание изобилия продукции на рынках, предотвращение искусственного роста цен, а также повышение сбытовых возможностей фермеров.

Отметим, что за качеством реализуемой продукции следит Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Во время проведения ярмарки действует мобильная пищевая лаборатория, посредством услуг которой граждане могут проверить качество продукции.