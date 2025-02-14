https://news.day.az/society/1730167.html В Азербайджане завершена реконструкция крупной автомагистрали - ФОТО - ВИДЕО Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана успешно завершило реконструкцию части магистрали Алят - Астара - граница с Ираном. Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, обновление коснулось отрезка между населенными пунктами Еникенд и Билясувар, расположенного с 32-го по 103-й км трассы.
В Азербайджане завершена реконструкция крупной автомагистрали - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана успешно завершило реконструкцию части магистрали Алят - Астара - граница с Ираном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, обновление коснулось отрезка между населенными пунктами Еникенд и Билясувар, расположенного с 32-го по 103-й км трассы.
Ремонтные работы проводились в соответствии со стандартами дорог второй технической категории, а общая длина восстановленного участка составила 71 км.
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