В Азербайджане завершена реконструкция крупной автомагистрали

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана успешно завершило реконструкцию части магистрали Алят - Астара - граница с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, обновление коснулось отрезка между населенными пунктами Еникенд и Билясувар, расположенного с 32-го по 103-й км трассы.

Ремонтные работы проводились в соответствии со стандартами дорог второй технической категории, а общая длина восстановленного участка составила 71 км.