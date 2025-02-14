В Баку приостановили работу небезопасных подъемников

В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно прекращена работа подъемных устройств, не соответствующих требованиям безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сотрудники Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору МЧС провели инспекцию девяти подъемников марки Pionner. Эти устройства эксплуатировались различными компаниями, включая ООО Akt ko LTD, ООО Rahatlığın Məkanı, ЖСК Karayev City и ООО Vesta Construction, по разным адресам в указанных районах столицы.

Проверка выявила серьезные нарушения, представляющие угрозу для людей. В частности, в эксплуатации подъемников не соблюдались базовые меры безопасности: отсутствовали документы на оборудование, не назначались ответственные за технический надзор лица, а некоторые устройства были изготовлены кустарным способом.

В связи с потенциальной опасностью для жизни и здоровья граждан работа данных подъемных механизмов была приостановлена. Также по итогам инспекции были составлены официальные акты с участием представителей компаний.