https://news.day.az/society/1730433.html В Баку без вести пропала девушка 18-летняя Абдуллаева Гюнель Ризван гызы, проживающая на улице И.Зульфугарова в Хатаинском районе, 12 февраля ушла из дома и больше не вернулась. Как передает Day.Az, об этом в полицию сообщил ее брат. По факту в 36-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции проводится расследование.
В Баку без вести пропала девушка
18-летняя Абдуллаева Гюнель Ризван гызы, проживающая на улице И.Зульфугарова в Хатаинском районе, 12 февраля ушла из дома и больше не вернулась.
Как передает Day.Az, об этом в полицию сообщил ее брат.
По факту в 36-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции проводится расследование.
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