В Баку без вести пропала девушка

18-летняя Абдуллаева Гюнель Ризван гызы, проживающая на улице И.Зульфугарова в Хатаинском районе, 12 февраля ушла из дома и больше не вернулась.

Как передает Day.Az, об этом в полицию сообщил ее брат.

По факту в 36-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции проводится расследование.