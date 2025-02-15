Некоторые компании в Азербайджане лишились лицензий

В Азербайджане аннулированы лицензии ряда компаний, оказывавших услуги в сфере пожарной безопасности, в связи с отсутствием необходимой материально-технической базы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате плановых проверок, проведённых Государственной службой пожарного надзора МЧС, выявлены нарушения в деятельности ООО "Контрольно-измерительные приборы и автоматика" и ООО Gözcü Güvənlik. Эти компании, имеющие разрешение на установку, обслуживание и ремонт противопожарных систем, не соблюдали условия лицензии на указанный вид деятельности.

Было установлено, что предприятия не обладают необходимыми специалистами, квалифицированным персоналом, оборудованием и технической базой в соответствии с требованиями законодательства.

В связи с выявленными нарушениями МЧС принял решение об отзыве лицензий данных компаний на оказание соответствующих услуг.

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