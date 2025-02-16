Вниманию поступающих в магистратуру

16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) организует вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана (с 1-й попытки).

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен пройдет в Баку в 62 зданиях. В Сумгайыте и Гяндже экзамены будут проходить в шести зданиях, на Абшероне - в четырех, в Мингячевире - в трех, а в Нахчыване и Лянкяране - в двух. Ожидается, что в экзамене примет участие 15 960 выпускников.

Начало экзамена во всех зданиях намечено на 11:00. Вход на экзамен прекращается за 15 минут до его начала, в 10:45. Участники, опоздавшие после этого времени, не смогут попасть в экзаменационное здание.

Общая продолжительность экзамена составит три с половиной часа, из которых три часа отведены на тестовые задания, а 30 минут - на написание эссе.

С собой на экзамен нельзя брать мобильные телефоны, электронные устройства, калькуляторы, носители информации, книги, блокноты, справочники, таблицы, сумки и другие вспомогательные предметы.

Выпускники, зарегистрированные на экзамен, могут с 6 февраля скачать и распечатать свои "Пропуска на экзамен", войдя в личный кабинет на сайте ГЭЦ с использованием своих учетных данных.

На экзамене необходимо иметь при себе:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Пропуск на экзамен".

Те, у кого не будут при себе необходимые документы или их данные не совпадут, не будут допущены к сдаче экзамена.