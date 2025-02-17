В Азербайджане ужесточают меры против продажи опасных пищевых продуктов

Производителям продукции, представляющей опасность для здоровья человека, грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, за умышленное производство, сбыт или хранение пищевых продуктов, опасных для жизни и здоровья человека, в целях продажи, если эти действия совершены в значительном размере - налагается штраф в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч манатов, либо предусматривается ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

За те же действия при повторном совершении, если это совершено группой лиц или организованной группой, заранее вступившей в сговор; совершено в крупном размере, предусмотрено ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от одного до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Деяния, предусмотренные статьями 200-3.1 или 200-3.2 настоящего Кодекса, если по неосторожности причинен незначительный или тяжкий вред здоровью потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Деяния, предусмотренные статьями 200-3.1 или 200-3.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Деяния, предусмотренные статьями 200-3.1 или 200-3.2 настоящего Кодекса, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Соответствующие государственные органы направляют дела об этих административных правонарушениях в комиссии по защите прав детей в течение 2 рабочих дней после выявления административного правонарушения.