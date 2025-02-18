Сколько НДС вернули гражданам в январе?

В январе текущего года потребителям-физическим лицам возвращено более 17,5 млн манатов НДС, уплаченного за товары, приобретенные на объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственной налоговой службы, в результате реализации проекта "возврат НДС" удельный вес безналичных платежей в сфере розничной торговли, общественного питания и медицинских услуг значительно возрос.

Кроме того, в результате расширения сферы действия проекта "возврат НДС" продолжается процесс возврата части уплаченного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке потребителями-физическими лицами у лиц, осуществляющих строительную деятельность на территории страны. В январе 2025 года возврат уплаченного НДС за жилую и нежилую площадь, приобретенную в безналичном порядке, составил более 3,4 миллиона манатов.