https://news.day.az/society/1731237.html

В одном из районов Баку не будет газа

Завтра на нескольких улицах Бинагадинского района Баку будет приостановлена подача газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз". В связи с монтажными работами 19 февраля с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улиц К.Кунанбаева, Айдынбекова и И.Гаджиева.