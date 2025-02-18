https://news.day.az/society/1731237.html В одном из районов Баку не будет газа Завтра на нескольких улицах Бинагадинского района Баку будет приостановлена подача газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз". В связи с монтажными работами 19 февраля с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улиц К.Кунанбаева, Айдынбекова и И.Гаджиева.
В одном из районов Баку не будет газа
Завтра на нескольких улицах Бинагадинского района Баку будет приостановлена подача газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз".
В связи с монтажными работами 19 февраля с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улиц К.Кунанбаева, Айдынбекова и И.Гаджиева.
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