В одном из районов Баку не будет газа

Завтра на нескольких улицах Бинагадинского района Баку будет приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз".

В связи с монтажными работами 19 февраля с 10:00 будет приостановлено газоснабжение улиц К.Кунанбаева, Айдынбекова и И.Гаджиева.