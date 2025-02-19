https://news.day.az/society/1731329.html Смерть ребенка от отравления в Бейлагане В Бейлагане 5-летний ребёнок умер от отравления лекарствами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бейлаганском районе ребенок 2020 г.р. проглотил лекарства. Ребенок был госпитализировано, однако спасти его не удалось. По факту ведется расследование в Бейлаганской районной прокуратуре.
Смерть ребенка от отравления в Бейлагане
В Бейлагане 5-летний ребёнок умер от отравления лекарствами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бейлаганском районе ребенок 2020 г.р. проглотил лекарства.
Ребенок был госпитализировано, однако спасти его не удалось.
По факту ведется расследование в Бейлаганской районной прокуратуре.
Ранее мы сообщали, что в Физули трагически погиб ребенок.
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