Смерть ребенка от отравления в Бейлагане

В Бейлагане 5-летний ребёнок умер от отравления лекарствами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бейлаганском районе ребенок 2020 г.р. проглотил лекарства.

Ребенок был госпитализировано, однако спасти его не удалось.

По факту ведется расследование в Бейлаганской районной прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в Физули трагически погиб ребенок.