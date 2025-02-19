В Физули трагически погиб ребенок

В Физулинском районе на участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, пролегающем по территории села Алиханлы, столкнулись трактор и легковой автомобиль.

Как сообщает Day.Az, автомобиль марки "Mercedes Benz", которым управлял Мамедов Хайям Ильхам оглу 1997 года рождения столкнулся с трактором марки "Беларусь 892", за рулем которого находился Магеррамов Амрах Ибрагим оглу 1997 года рождения.

В результате аварии пострадал сын Хайяма Мамедова, Рашад Мамедов, 2023 года рождения. Ребенок был госпитализирован в Физулинскую районную центральную больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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