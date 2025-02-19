Через какую систему проходит подбор медперсонала в Азербайджане?

Подбор медицинских кадров в медицинские организации, входящие в государственную систему здравоохранения, осуществляется через подсистему "Прием на работу".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, данная система регулируется постановлением Кабинета министров №344 от 18 июля 2024 года, которое определяет правила приема на работу в государственные медицинские учреждения.

"В рамках подсистемы в централизованном порядке осуществляется процесс замещения вакантных должностей, формирования состава комиссии по собеседованию, проведения собеседований, оценки кандидатов и анализа результатов. В эту систему входят все медицинские учреждения государственной системы здравоохранения, независимо от того, к какой организации здравоохранения они относятся", - сказала она.

Эксперт отметила, что главной целью создания подсистемы является обеспечения прозрачности и осуществления на единой платформе процесса приема на работу в государственные медицинские учреждения.

"Благодаря этой системе государственные медицинские учреждения могут размещать объявления о собеседованиях на вакантные должности медицинского персонала. На данном этапе нет никаких ограничений для медицинских учреждений по использованию подсистемы. Таким образом, государственные медучреждения, действующие на территории Нахчыванской Автономной Республики, также могут размещать объявления о собеседовании на вакантные должности в подсистеме "Прием на работу", - добавила С.Магеррамова.