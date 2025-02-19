В Карабахе и Восточном Зангезуре стало больше рабочих мест

В IV квартале прошлого года в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было создано 1382 новых рабочих места.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, за отчетный период в Карабахе создано 1095 новых рабочих мест, а в Восточном Зангезуре - 287. Наибольшее количество новосозданных рабочих мест по Карабахскому экономическому району пришлось на Ханкенди (493), а по Восточно-Зангезурскому экономическому району - на Джебраил (82).

Всего за IV квартал 2024 года в Азербайджане создано 22 тысячи 131 новое рабочее место.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в Карабахском экономическом районе в 2024 году составила 644,8 маната, а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 711,9 маната.