Приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов

В нескольких населенных пунктах Хызынского района временно отключено газоснабжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), подача газа была приостановлена 7 марта в 19:04 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Отключение затронуло город Хызы, а также села Тыхлы, Халандж, Фындыган и Бахышлы.

Согласно официальной информации, возобновление газоснабжения запланировано на 8 марта в 10:00.