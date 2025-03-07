https://news.day.az/society/1735353.html Приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов В нескольких населенных пунктах Хызынского района временно отключено газоснабжение. Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), подача газа была приостановлена 7 марта в 19:04 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.
Приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов
В нескольких населенных пунктах Хызынского района временно отключено газоснабжение.
Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), подача газа была приостановлена 7 марта в 19:04 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Отключение затронуло город Хызы, а также села Тыхлы, Халандж, Фындыган и Бахышлы.
Согласно официальной информации, возобновление газоснабжения запланировано на 8 марта в 10:00.
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