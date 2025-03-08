Красота Азербайджана на экранах Netflix

Netflix выпустил 7-й сезон сериала Drive to Survive.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском городском кольце.

Азербайджанской культуре вновь было отведено место на глобальной вещательной платформе.

Наполненный драматичными моментами, закулисным соперничеством и высоким уровнем адреналина Drive to Survive - это не просто документальный фильм об автоспорте, а путешествие в захватывающую жизнь самых влиятельных команд и гонщиков в мире Формула 1. Впервые сериал выходит за рамки трека и транслирует живописные пейзажи Баку, кадры из нашего красочного культурного наследия.

В этом сезоне зрителям представлены напряженная борьба Формула 1 сезона-2024, стремление Макса Ферстаппена к чемпионству, доминирование Red Bull и нешуточная конкуренция между "конюшнями". Как и прежде, в этот раз сериал знакомит зрителей с происходящими на треке и за его пределами событиями, трансферами-сюрпризами и драматическими моментами.

Верный своей традиции, сериал Drive to Survive выходит на экраны в начале нового сезона, немного повышая интерес болельщиков в преддверии Гран-при Австралии 14-16 марта.