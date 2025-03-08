В Баку задержаны разыскиваемые преступники

В одной из квартир в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку задержаны двое подозреваемых в совершении преступления.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение находящихся в розыске Наджафханова Анара Абдула оглу (1987 г.р.) и Алиева Ахмеда Фархад оглу (1985 г.р.).

В связи с этим к указанному адресу для вскрытия двери квартиры были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. В ходе совместной операции входная дверь в квартиру была вскрыта, а разыскиваемые лица задержаны.

По факту ведется расследование.