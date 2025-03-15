https://news.day.az/society/1737406.html В Баку взорвался автомобиль - ВИДЕО В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в автомобиле. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в посёлке Сулутепе взорвался припаркованный на улице легковой автомобиль. В результате взрыва транспортное средство было полностью разрушено. От удара также пострадали припаркованные рядом автомобили.
В Баку взорвался автомобиль - ВИДЕО
В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в автомобиле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в посёлке Сулутепе взорвался припаркованный на улице легковой автомобиль. В результате взрыва транспортное средство было полностью разрушено. От удара также пострадали припаркованные рядом автомобили.
Сообщается, что причиной взрыва стал газовый баллон, установленный в автомобиле.
Напоминаем, что несколько дней назад в посёлке Локбатан в столице также произошёл взрыв в автомобиле, работающем на газе, в результате которого один человек получил ранения.
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