В Баку взорвался автомобиль

В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в автомобиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в посёлке Сулутепе взорвался припаркованный на улице легковой автомобиль. В результате взрыва транспортное средство было полностью разрушено. От удара также пострадали припаркованные рядом автомобили.

Сообщается, что причиной взрыва стал газовый баллон, установленный в автомобиле.

Напоминаем, что несколько дней назад в посёлке Локбатан в столице также произошёл взрыв в автомобиле, работающем на газе, в результате которого один человек получил ранения.