В Баку автобусная полоса превращена в стоянку - ВИДЕО
Несмотря на наличие специально отведенных мест для парковки рядом с метро "Гянджлик", на пересечении улицы Фатали Хана Хойского и проспекта Ататюрка, некоторые водители продолжают игнорировать правила остановки, создавая препятствия для общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, из-за неправильно припаркованных автомобилей автобусы вынуждены нарушать правила дорожного движения, что не только осложняет их движение, но и увеличивает риски для безопасности.
В Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП) сообщили, что ситуация находится под контролем, и предпринимаются шаги для устранения нарушений.
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