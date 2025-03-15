В Баку автобусная полоса превращена в стоянку

Несмотря на наличие специально отведенных мест для парковки рядом с метро "Гянджлик", на пересечении улицы Фатали Хана Хойского и проспекта Ататюрка, некоторые водители продолжают игнорировать правила остановки, создавая препятствия для общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, из-за неправильно припаркованных автомобилей автобусы вынуждены нарушать правила дорожного движения, что не только осложняет их движение, но и увеличивает риски для безопасности.

В Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП) сообщили, что ситуация находится под контролем, и предпринимаются шаги для устранения нарушений.

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