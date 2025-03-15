Министр здравоохранения Азербайджана об использовании ИИ в мониторинге здоровья

Мы являемся частью поколения, которое может решить давние проблемы здравоохранения с помощью решений на основе искусственного интеллекта.

Об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на XII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Day.Az.

"Одним из наиболее важных вкладов будет расширение доступа к медицинским услугам, особенно за счет укрепления первичных систем здравоохранения. Использование искусственного интеллекта в качестве семейного руководства по охране здоровья может быть полезным для мониторинга здоровья человека и предоставления рекомендаций по образу жизни.

Искусственный интеллект, большие данные и цифровые решения уже играют важную роль в улучшении здравоохранения. Для полной интеграции этих технологий важно включить ИИ в законодательную базу, чтобы обеспечить его ответственное и этичное использование. Однако по мере того, как мы интегрируем ИИ в здравоохранение, мы должны обеспечить справедливое и беспристрастное использование решений на основе искусственного интеллекта с помощью надлежащих правил и этических норм. Будущая политика в области здравоохранения должна отдавать приоритет информационной безопасности, правам пациентов и управлению искусственным интеллектом, чтобы предотвратить киберугрозы и злоупотребление конфиденциальной медицинской информацией", - отметил Т.Мусаев.

По словам министра, хотя цифровые инструменты предлагают большие преимущества, они должны не заменять, а дополнять человеческое взаимодействие.

"Эти технологии должны служить вспомогательными инструментами, которые позволяют медицинским работникам уделять больше времени непосредственному уходу за пациентами", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.