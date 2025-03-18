https://news.day.az/society/1738318.html Пожар в жилом доме в Баку - есть погибшие В Сабунчинском районе Баку произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС. Загорелись легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 80 м². В ходе осмотра места пожара были обнаружены и переданы соответствующим органам обгоревшие тела трех человек, в том числе, одного ребенка.
Пожар в жилом доме в Баку - есть погибшие
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
Загорелись легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 80 м². В ходе осмотра места пожара были обнаружены и переданы соответствующим органам обгоревшие тела трех человек, в том числе, одного ребенка.
Близлежащие здания были защищены от огня. Пожар потушен пожарными бригадами.
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