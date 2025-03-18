https://news.day.az/society/1738318.html

Пожар в жилом доме в Баку - есть погибшие

В Сабунчинском районе Баку произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС. Загорелись легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 80 м². В ходе осмотра места пожара были обнаружены и переданы соответствующим органам обгоревшие тела трех человек, в том числе, одного ребенка.