Пожар в жилом доме в Баку

В Сабунчинском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Загорелись легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 80 м². В ходе осмотра места пожара были обнаружены и переданы соответствующим органам обгоревшие тела трех человек, в том числе, одного ребенка.

Близлежащие здания были защищены от огня. Пожар потушен пожарными бригадами.