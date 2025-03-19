https://news.day.az/society/1738371.html МЧС переходит на усиленный режим работы Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздниками Новруз и Рамазан.
МЧС переходит на усиленный режим работы
Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздниками Новруз и Рамазан.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в соответствии с распоряжением, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим подразделениям и учреждениям министерства даны указания для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в местах массовых мероприятий и праздников.
Особое внимание будет уделено организации оперативной ликвидации последствий и обеспечению безопасности жизни граждан.
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