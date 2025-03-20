Один из штатов США официально объявил 20 марта Днем Новруза

Губернатор штата Мэриленд (США) Уэс Мур подписал декларацию, объявляющую 20 марта Днем Новруза.

Как передает Day.Az, об этом заявили в посольстве Азербайджана в США.

В документе подчеркивается, что Новруз - это древний праздник, который более 3000 лет символизирует приход весны, обновление природы, мир и культурное единство.

В декларации отмечено, что азербайджанская община США широко празднует Новруз, собираясь семьями, проводя музыкальные и танцевальные мероприятия, праздничные застолья и сохраняя традиции, символизирующие обновление жизни и победу добра над злом.

"Штат Мэриленд гордится своим многообразием и сильными связями с азербайджано-американской общиной", - говорится в документе.

Признание Новруза на официальном уровне подчеркивает уважение к культурному наследию Азербайджана, а также способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.