В Азербайджане наблюдаются дождь и ветер

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая и ветреная погода.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 24 м/с, в Нефтчале и Шамкире - до 20 м/с, в Нафталане - до 18 м/с, в Шахдаге - до 17 м/с.

Шахдаг - 9 см

Гах (Сарыбаш) - 5 см

Гусар (Лаза) - 4 см

Грыз - 3 см

Хыналыг - 2 см

Дашкесан, Халтан - 1 см

Баку и Абшеронский полуостров - 6°C тепла,

НАР - 7°С тепла.

Низменные районы - 8°C тепла

Горные районы - 7°С мороза