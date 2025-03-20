https://news.day.az/society/1738687.html В Азербайджане наблюдаются дождь и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Обнародована фактическая погода. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая и ветреная погода. Скорость ветра Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 24 м/с, в Нефтчале и Шамкире-до 20 м/с, в Нафталане-до 18 м/с, в Шахдаге-до 17 м/с.
В Азербайджане наблюдаются дождь и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая и ветреная погода.
Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 24 м/с, в Нефтчале и Шамкире - до 20 м/с, в Нафталане - до 18 м/с, в Шахдаге - до 17 м/с.
Шахдаг - 9 см
Гах (Сарыбаш) - 5 см
Гусар (Лаза) - 4 см
Грыз - 3 см
Хыналыг - 2 см
Дашкесан, Халтан - 1 см
Баку и Абшеронский полуостров - 6°C тепла,
НАР - 7°С тепла.
Низменные районы - 8°C тепла
Горные районы - 7°С мороза
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