В Баку изъято оружие и боеприпасы

В Баку изьято оружие и боеприпасы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Бинагадинском и Ясамальском районах столицы были выявлены и изъяты автомат, пистолет, магазин для патронов и четыре боеприпаса.

Кроме того, в Насиминском районе три местных жителя добровольно передали в полицию три автомата и 14 патронов.

В настоящее время по данным фактам ведётся расследование.