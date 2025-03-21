https://news.day.az/society/1738861.html В Баку изъято оружие и боеприпасы В Баку изьято оружие и боеприпасы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Бинагадинском и Ясамальском районах столицы были выявлены и изъяты автомат, пистолет, магазин для патронов и четыре боеприпаса.
В Баку изъято оружие и боеприпасы
В Баку изьято оружие и боеприпасы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Бинагадинском и Ясамальском районах столицы были выявлены и изъяты автомат, пистолет, магазин для патронов и четыре боеприпаса.
Кроме того, в Насиминском районе три местных жителя добровольно передали в полицию три автомата и 14 патронов.
В настоящее время по данным фактам ведётся расследование.
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