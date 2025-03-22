https://news.day.az/society/1739082.html Тело солдата, попавшего в снежную лавину в Гедабеке, передано его семье - ФОТО - ВИДЕО Тело азербайджанского солдата, попавшего под снежную лавину в Гедабеке, передано его семье. Как сообщает корреспондент Trend в Карабахе, тело солдата N-ской воинской части, расположенной в Гедабекском районе Азербайджана, Гамидова Рустама Руслан оглу, попавшего под снежную лавину 19 марта, было передано его семье, передает Day.Az.
Тело солдата, попавшего в снежную лавину в Гедабеке, передано его семье - ФОТО - ВИДЕО
Тело азербайджанского солдата, попавшего под снежную лавину в Гедабеке, передано его семье.
Как сообщает корреспондент Trend в Карабахе, тело солдата N-ской воинской части, расположенной в Гедабекском районе Азербайджана, Гамидова Рустама Руслан оглу, попавшего под снежную лавину 19 марта, было передано его семье, передает Day.Az.
Рустам Гамидов сегодня будет похоронен в Аллее шехидов города Барда.
Отметим, что солдаты Рустам Руслан оглу Гамидов и Али Тариэль оглу Иманов, возвращаясь с поста в Гедабеке, где они несли службу, попали под снежную лавину в туманную погоду.
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