https://news.day.az/society/1739209.html

Операция МВД - десятки задержанных

Правоохранительные органы за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении различных преступлений. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МВД. Также полиция зарегистрировала на территории страны пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и четыре преступления, связанные с незаконным хранением оружия.