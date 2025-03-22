https://news.day.az/society/1739209.html Операция МВД - десятки задержанных Правоохранительные органы за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении различных преступлений. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МВД. Также полиция зарегистрировала на территории страны пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и четыре преступления, связанные с незаконным хранением оружия.
Операция МВД - десятки задержанных
Правоохранительные органы за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении различных преступлений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.
Также полиция зарегистрировала на территории страны пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и четыре преступления, связанные с незаконным хранением оружия.
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