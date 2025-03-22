Операция МВД

Правоохранительные органы за сутки задержали 21 подозреваемого в совершении различных преступлений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.

Также полиция зарегистрировала на территории страны пять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и четыре преступления, связанные с незаконным хранением оружия.