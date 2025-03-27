https://news.day.az/society/1740010.html В Азербайджане нашли десятки гранат Вчера на территории Азербайджана обнаружено 23 гранаты. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел. Отмечено, что 26 марта сотрудники полиции обнаружили и изъяли в столице и некоторых районах 1 автоматическое оружие, 23 гранаты, 32 запала, 2 пистолета.
В Азербайджане нашли десятки гранат
Вчера на территории Азербайджана обнаружено 23 гранаты.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.
Отмечено, что 26 марта сотрудники полиции обнаружили и изъяли в столице и некоторых районах 1 автоматическое оружие, 23 гранаты, 32 запала, 2 пистолета.
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