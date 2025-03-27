В Азербайджане нашли десятки гранат

Вчера на территории Азербайджана обнаружено 23 гранаты.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечено, что 26 марта сотрудники полиции обнаружили и изъяли в столице и некоторых районах 1 автоматическое оружие, 23 гранаты, 32 запала, 2 пистолета.