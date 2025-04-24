Что делать, если вам оформили онлайн-кредит без вашего ведома?

В последнее время участились жалобы граждан на оформление онлайн-кредитов на их имя без их ведома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, сложившаяся ситуация вызывает серьёзное беспокойство у многих людей.

Можно ли полностью обезопасить себя от подобного риска? То есть, могут ли граждане заранее потребовать, чтобы на их имя не выдавались онлайн-кредиты?

Эксперт Руслан Атакишили отмечает, что это технически возможно. Граждане могут добровольно отказаться от использования онлайн-кредитных услуг.

Банковский эксперт Гюнай Гусейнова, в свою очередь, советует, что при возникновении такой ситуации граждане в первую очередь должны обратиться в банк, оформивший кредит, а также в правоохранительные органы.

В Ассоциации Банков Азербайджана пояснили, что если кредитный договор ещё не подписан, клиент может отказаться от одобренного онлайн-бизнес-кредита. В противном случае вступают в силу условия, прописанные в договоре, и для прекращения кредитных обязательств заемщику необходимо полностью погасить долг.

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