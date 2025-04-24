Некоторые улицы двух районов Баку останутся без газа

Завтра будет прекращена подача газа на некоторые улицы Наримановского и Сабунчинского районов Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщило производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что с 10:00 25 апреля в целях устранения утечки газа, обнаруженной на газопроводе по улице Демирчизаде Наримановского района, а также монтажа вводов счетчиков гибким методом в поселке Бакиханова Сабунчинского района будет приостановлена ​​подача газа.

В период приостановки подачи газа временно прекратится подача газа по проспекту Хатаи, улицам А. Демирчизаде и А. Ализаде в Наримановском районе, а также по улицам Г. Джавида, Н. Ахундзаде, Ю. Алиева и М. Гаджинского в Сабунчинском районе.