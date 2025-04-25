Сегодня годовщина смерти Эльмиры Сулеймановой, первого омбудсмена Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Год назад ушла из жизни Эльмира Сулейманова - первый омбудсман Азербайджана. Она скончалась в возрасте 87 лет, прожив яркую и достойную жизнь и оставив след в судьбах многих людей. Она выполнила свой долг, свое предназначение помогать тем, кто нуждается в помощи, до конца.

Правозащитник это не профессия, это талант. Вступаться за обиженных, помогать попавшим в беду, отдавать каждому, кто нуждается в поддержке, частицу души это нелегкая ноша. Эта работа требует сил и большого сердца.

По профессии Эльмира ханум была химиком, замечательным ученым, доктором наук. Профессию свою она любила и продолжала научную и педагогическую деятельность до конца дней, хотя была очень загружена в качестве омбудсмена. Она была верна науке. Она вообще была очень постоянным человеком. Константой. В ее трудовой книжке была только одна запись: Институт нефтехимических процессов имени Ю.Г.Мамедалиева НАНА. В этом институте она начала свою трудовую деятельность 25 апреля 1959 года и проработала здесь ровно 65 лет - до последних дней своей жизни. На ее счету десятки изобретений, в том числе использование нефтепродуктов в парфюмерии. В 70-е годы на основе ее открытий были созданы духи "Мой Азербайджан" и "Восточные напевы". В целом ей принадлежат 40 изобретений и более 200 научных работ в области нефтехимии. Она была также прекрасным наставником, подготовила десятки кандидатов и докторов наук.

За достижения в развитии химической науки и подготовке высококвалифицированных кадров Эльмира Сулейманова еще в 1979 году была удостоена звания "Почетный химик СССР", а за изобретения, примененные в парфюмерной, пищевой и лакокрасочной промышленности получила звание "Изобретатель СССР".

В правозащитную деятельность Эльмира Сулейманова включалась в конце 80-х годов прошлого века. Началось все с женского движения. В 1993 году она участвовала в принятии Венской платформы по правам человека, и это событие считала своим крещением на ниве правозащитной деятельности. В 1994 году Сулейманова создала первый научно-практический центр по правам женщин в Азербайджане - "Женщины и развитие". Всего через четыре года о ее центре уже знали в Соединенных Штатах Америки. Впоследствии эта структура была преобразована в Организацию по защите прав женщин и детей и в 1998 году получила специальный консультационный статус в Экономическом и социальном совете ООН. В том же году Рочестерский Университет (США) признал Эльмиру Сулейманову одной из "100 женщин-героинь мира" в области защиты прав женщин. В 2000 году по ее инициативе была создана детская миротворческая сеть "От ребенка к ребенку", в 2001 году - "Школа лидерства" и Альянс НПО "Защита прав женщин, детей и молодежи", а также первый в Азербайджане ресурсный центр для пожилых женщин. В 2000-2002 годах Эльмира ханум занимала пост национального координатора по правам ребенка в Региональном комитете НПО стран Восточной Европы и СНГ при UNICEF.

Так что, став первым омбудсманом Азербайджана, Эльмира Сулейманова пришла на этот пост не новичком на правозащитной стезе, а уже опытным специалистом, за спиной у которого было немало заслуг. Общенациональный лидер Гейдар Алиев разглядел в ней, активистке женского движения, большой потенциал, и в 2002 году пригласил стать первым омбудсменом независимого Азербайджана.

Это была тяжелая работа. Ей приходилось иметь дело с самыми уязвимыми слоями населения, с теми, кто потерял надежду на справедливость или попал в беду. Ей доверяли, ей верили. Доверие людей это большая привилегия, которая заслуживается долгими годами непосильного труда ради того, чтобы увидеть слезы радости на глазах тех, кому помогла. Достаточно сказать, что благодаря ходатайству омбудсмана на свободу вышли 700 человек, а ее обращения к официальным структурам практически всегда находило отклик. Потому что ей доверяли не только простые люди, но и чиновники. В структурах власти к обращениям Эльмиры Селеймановой относились очень серьезно. Да она и не позволяла пускать решение проблем на самотек.

За годы работы на правозащитной стезе Эльмира Сулейманова была награждена орденами "Шохрат", "Шараф" и "За службу Отечеству", ей была присуждена Персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики. Она также была отмечена Орденом Заслуг перед Республикой Польша, Международной премией Мира и международным диплом "Известный представитель интеллигенции XXI века". В 2015 году была избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов и стала членом Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО.

Институт защитника прав человека Азербайджана Эльмира Сулейманова создавала, можно сказать, своими руками. В республике не было подобного опыта прежде, Хотя международный опыт имелся, но у каждой страны свои особенности, свои нюансы. В Азербайджане было множество насильственно перемещенных лиц, гази, потерявших здоровье во время Первой карабахской войны. Многие из стран и организаций, что составляли инструкции и методички, не имели представления о тяжести этих проблем. И Эльмире Сулеймановой приходилось быть первопроходцем. Ей удалось создать крепкую структуру, которая и сегодня, после ее ухода, продолжает заложенные ею традиции и методы работы. Говорят, что даже покинув пост, будучи заместителем председателя Совета старейшин Азербайджана, она продолжала живо интересоваться функционированием созданного и отлаженного ею механизма. Она внимательно наблюдала за работой аппарата защитника прав человека, с воодушевлением говорила о работе нового омбудсмена - Сабины Алиевой и радовалась ее успехам.

В памяти друзей, коллег, родных и близких Эльмира ханум осталась сильным, волевым человеком, требовательным к себе и другим. Родные понимали, что ее время принадлежит не только семье, но и тысячам других людей, идущим к ней за помощью. Это была ее миссия, ее задача, и близкие это принимали. Ее большое сердце могло вместить чужую боль, что дано не каждому.

В одном из интервью Эльмира ханум рассказала о тяжело и почти безнадежно больном подростке из семьи вынужденных переселенцев, которого при ее содействии отправляли на лечение за рубеж. Никто не верил, что мальчик выживет, и потому, когда ребенка доставили в Баку после лечения, посмотреть на это чудо сбежались работники аэропорта. Никто не мог поверить, что это тот самый мальчик. "Это было истинное чудо. А чудеса творят люди! Надо только не забывать, что каждый из нас тоже способен сделать что-то подобное - каждый по-своему", - завершила рассказ Эльмира Сулейманова.

Чудеса Эльмира ханум творила почти каждый день. Такой ее запомнили.

Allah rəhmət eləsin!