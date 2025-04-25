Подготовлен ли Баку к возможным землетрясениям?

Для обеспечения устойчивости зданий к землетрясениям необходимо строго придерживаться строительных стандартов.

Как передает Day.Az, инженер-строитель с более чем 40-летним стажем Шахин Мамедов в интервью İTV, такие конструктивные особенности, как симметричное проектирование и использование коротких колонн, значительно повышают сейсмическую устойчивость зданий.

Он подчеркнул, что после завершения строительства важно проверить, были ли внесены изменения в конструкцию, которые могут ослабить её устойчивость. Без соответствующего разрешения от официальных органов любые изменения в здании недопустимы.

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