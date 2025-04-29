В ряде рек Азербайджана наблюдается повышение уровня воды

По данным автоматических гидрологических станций, на утро 29 апреля уровень воды в некоторых реках Азербайджана повысился.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, на некоторых реках отмечено увеличение водности. В частности, на реке Гарасучай в Зардаб (Большой Кавказ) уровень воды поднялся на 9 см, на реке Айричай в Агъязы - на 5 см, на реке Гянджачай в Зурнабаде (Малый Кавказ) - на 2 см, на реке Лянкяранчай - на 8 см, на реке Тенгерюдчай в Ваге - на 6 см.

На трансграничных реках уровень воды на участке Ганых-Джелаир повысился на 2 см, расход воды составляет 160 м³/с, что соответствует 90% от нормы.