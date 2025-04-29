https://news.day.az/society/1748800.html Движение на одной из улиц Баку будет ограничено Сегодня вечером в Хатаинском районе Баку будет ограничено движение транспорта на участке улицы Сулеймана Везирова (от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека). Как передает Day.Az, ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ.
Движение на одной из улиц Баку будет ограничено
Сегодня вечером в Хатаинском районе Баку будет ограничено движение транспорта на участке улицы Сулеймана Везирова (от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека).
Как передает Day.Az, ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ.
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