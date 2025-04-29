Движение на одной из улиц Баку будет ограничено

Сегодня вечером в Хатаинском районе Баку будет ограничено движение транспорта на участке улицы Сулеймана Везирова (от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека).

Как передает Day.Az, ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ.