В Азербайджане проведут мониторинг птичьего гриппа

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с соответствующими структурами проведет 19-23 мая текущего года очередной эпизоотологический мониторинг против птичьего гриппа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА.

Отмечается, что в ходе мониторинга будет проведен общий осмотр диких птиц, который охватит водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории охотничьих хозяйств и национальных парков, а также будут отобраны диагностические пробы для лабораторного исследования от домашних птиц, содержащихся в ряде промышленных птицеводческих хозяйств разной площади, в том числе в семейных хозяйствах в различных регионах (городах). Кроме того, будет проведен общий осмотр предприятий, хозяйств, водоемов и парков по всей стране, реализованы целенаправленные просветительско-пропагандистские мероприятия по обеспечению соблюдения ветеринарных норм и правил, а также будут собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

Будут проведены лабораторные исследования образцов, взятых во время мероприятий. В рамках мониторинга информация об эпизоотологической ситуации и взятых пробах будет вноситься в соответствующую электронную систему.