Завтра на ряде территорий не будет газа

На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в связи с ремонтом газопровода, обеспечивающего природным газом поселок Сахиль Гарадагского района, ликвидацией утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе высокого давления "Гарадаг-Сумгайыт", 8 мая с 09:00 будет приостановлено газоснабжение поселка Сахиль, а также части города Сумгайыта (на территории Станции Сумгайыт - Городок беженцев и 5 промышленных предприятий).