https://news.day.az/society/1751072.html Завтра на ряде территорий не будет газа На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение.
Завтра на ряде территорий не будет газа
На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение.
Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в связи с ремонтом газопровода, обеспечивающего природным газом поселок Сахиль Гарадагского района, ликвидацией утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе высокого давления "Гарадаг-Сумгайыт", 8 мая с 09:00 будет приостановлено газоснабжение поселка Сахиль, а также части города Сумгайыта (на территории Станции Сумгайыт - Городок беженцев и 5 промышленных предприятий).
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