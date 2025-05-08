Вниманию водителей!

В связи со строительством наземного пешеходного перехода на 1,3-километровом отрезке новой автотрассы Бёюкшор - Пиршаги временно приостановят движение транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения начнут действовать 10 мая с 09:00 и продлятся несколько часов.

Для движения автомобилей предусмотрен альтернативный маршрут.

Водителей просят учитывать проводимые работы и строго следовать временным дорожным указаниям.