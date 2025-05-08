Почему парковка у больницы может обернуться штрафом?

В некоторых районах Баку водителей, паркующих автомобили рядом с больницами, начали штрафовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ARB TV, это вызывает недовольство у горожан, посещающих медучреждения.

Начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку Тогрул Насирли отметил, что оставлять транспорт на второй полосе дороги строго запрещено. За нарушение этого правила предусмотрено административное взыскание.

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