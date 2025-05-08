Этой группе лиц в Азербайджане предоставят бесплатное жильё

Объявлен объем средств, выделенных на строительство частных жилых домов в селе Зар Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает iqtisadiyyat.az со ссылкой на Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана.

Уточняется, что на первом этапе в населенном пункте Зар, рассчитанном на 855 семей, начнутся строительные работы по возведению 547 частных жилых домов, социальных объектов, инженерных коммуникаций, а также обустройству дорожной сети и благоустройству территории.

Исполнение проекта поручено обществу с ограниченной ответственностью "Amazone", с которым уже заключён соответствующий договор. Стоимость контракта превышает 120 миллионов манатов (точная сумма - 120 628 652,59 маната).

Напомним, что закладка фундамента села Зар состоялась 25 августа 2023 года.

Отмечается, что в будущем здесь планируется разместить 855 семей. Для создания населённого пункта предусмотрено выделение земельного участка площадью более 243 гектаров с учётом перспективы развития на 20 лет и далее. На первом этапе планируется построить одноэтажные частные дома для 547 семей: 131 двухкомнатный, 289 трёхкомнатных, 92 четырёхкомнатных и 35 пятикомнатных домов. Также будет построена школа на 528 учеников и детский сад на 100 мест.