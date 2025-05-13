В Карабахском университете появятся новые корпуса факультетов

Для Карабахского университета будут построены корпуса факультетов бизнеса и экономики.

Как сообщает Day.Az, Министерство науки и образования Азербайджана завершило подготовку проектно-сметной документации совместно с Управлением капитального строительства и снабжения.

Реализация проекта поручена компании İdeal Project MMC, с которой уже подписан соответствующий контракт. Согласно условиям договора, на разработку проектной документации компания получит 698 914 манатов.

Новые корпуса станут важной частью восстановления образовательной инфраструктуры Карабаха и создания полноценного университетского пространства в регионе.