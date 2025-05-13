https://news.day.az/society/1752332.html В Карабахском университете появятся новые корпуса факультетов Для Карабахского университета будут построены корпуса факультетов бизнеса и экономики. Как сообщает Day.Az, Министерство науки и образования Азербайджана завершило подготовку проектно-сметной документации совместно с Управлением капитального строительства и снабжения.
В Карабахском университете появятся новые корпуса факультетов
Для Карабахского университета будут построены корпуса факультетов бизнеса и экономики.
Как сообщает Day.Az, Министерство науки и образования Азербайджана завершило подготовку проектно-сметной документации совместно с Управлением капитального строительства и снабжения.
Реализация проекта поручена компании İdeal Project MMC, с которой уже подписан соответствующий контракт. Согласно условиям договора, на разработку проектной документации компания получит 698 914 манатов.
Новые корпуса станут важной частью восстановления образовательной инфраструктуры Карабаха и создания полноценного университетского пространства в регионе.
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