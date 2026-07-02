Тиктокера "Arzum" приговорили к лишению свободы

Судебное разбирательство по уголовному делу тиктокера Ильдузы Гаджиевой (Arzum) завершено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на заключительном заседании в Хазарском районном суде сначала с речами выступили адвокаты.

Затем Arzum выступила с последним словом: "С самого первого дня я не считаю себя виновной. Если кто-то на высокой скорости проедет рядом со мной и попадет в аварию, почему виноватой должна быть я? Уже шесть месяцев я без причины разлучена со своими детьми. Я верю суду и надеюсь на справедливый приговор".

После этого был оглашен приговор. Суд признал подсудимую виновной в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, а также в покидании места аварии.

Согласно приговору, тиктокер "Arzum" приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Тиктокера взяли под стражу прямо в зале суда.

При вынесении приговора суд учел тяжкие последствия совершенного преступления, а также отсутствие примирения с потерпевшей стороной, признав эти обстоятельства препятствующими применению смягчающих факторов.

Отметим, что авария произошла в июне прошлого года в поселке Мардакян. Около полуночи "Arzum", управляя автомобилем Changan, при выполнении левого поворота столкнулась с двигавшимся сзади автомобилем Mercedes. В результате удара Mercedes потерял управление, врезался в препятствие и несколько раз перевернулся.

В ДТП водитель Mercedes, 29-летний Амаль Маликов, погиб на месте, а его супруга Санубар Мурадова получила тяжелые травмы.

После аварии "Arzum" оставила пострадавших без помощи и скрылась с места происшествия. В тот же день она вылетела в Германию, где продолжила вести привычный образ жизни и публиковать развлекательные видео.