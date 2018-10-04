Сегодня в Баку "Карабах" сыграет с "Арсеналом"

4 октября 2018 09:25

Сегодня азербайджанский клуб "Карабах" проведет очередной матч в еврокубках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, агдамская команда в рамках II тура группового этапа Лиги Европы примет лондонский "Арсенал".

Это будет первой встречей "канониров" с клубом из Азербайджана. "Карабах" ранее играл с английским "Тоттенхемом" и "Челси".

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